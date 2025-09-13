ডাকসু-জাকসু নির্বাচনে কে কোন পদে বসবে আগেই নির্ধারিত ছিল: পাপিয়া

ডাকসু-জাকসু নির্বাচনে কে কোন পদে বসবে আগেই নির্ধারিত ছিল: পাপিয়া
ডাকসু-জাকসু নির্বাচন পরিকল্পিত প্রহসন ও ১/১১ মডেলে হয়েছে। এটি এক প্রকার দখলদারি নির্বাচন বলে বন্তব্য করেছেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দা আসিফা আশরাফী পাপিয়া।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের আড্ডা বাজারে নির্বাচনী পথসভায় এই মন্তব্য করেন তিনি।
বিএনপির নেত্রী পাপিয়া বলেন, ‘ডাকসু-জাকসু নির্বাচনে কাকে কত শতাংশ ভোট দেওয়া হবে তা আগেই চূড়ান্ত ছিল। কোন পদে কে বসবে তাও আগেই চূড়ান্ত। ২০০৮ সালের নির্বাচনের নীলনকশার নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনের সঙ্গে মিল রেখে ডাকসু-জাকসু-ইকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।’
আরও পড়ুন:
তিনি বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার চূড়ান্ত করে বলতে চায়, গত ১৫ বছর মানুষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সেই সময়ের রক্তত্যাগের মর্যাদা আপনি দিতে পারেননি, ব্যর্থ হয়েছেন। গত ১৫ বছর দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দলের সংযোগ ছিল না। ছাত্রশিবির গুপ্তচরের ছাত্রলীগের মধ্যে ঢুকে সুবিধা নিয়েছে। তারা এখন দেশ দখলের রাজনৈতিক খেলা খেলছে।’
সোহান মাহমুদ/এসআর/এমএস