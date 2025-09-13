  2. দেশজুড়ে

উপদেষ্টা সাখাওয়াত

অক্টোবরে প্যাডেলচালিত স্টিমার নিয়ে বরিশালে আসতে পারবো

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অক্টোবরে প্যাডেলচালিত স্টিমার নিয়ে বরিশালে আসতে পারবো

নৌ পরিবহন, শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, আমাদের ১২৫-৩০ বছরের পুরোনো স্টিমার রয়েছে। যে কারণে বরিশালে একটি স্টিমার ঘাটও ছিল। এখন নতুন করে বিশ্বব্যাংক বরিশালে একটি ঘাট তৈরি করছে। আশা করি অক্টোবরের মাঝামাঝি প্যাডেলচালিত সেই জাহাজ বা স্টিমার নিয়ে বরিশালে আসতে পারবো। কমার্শিয়াল হয়তো নাও হতে পারে, তবে আপনারা সমর্থন দিলে সবাইকে এতে চড়াবো।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি।

এর আগে বরিশাল নগরীর জেল খাল, পোর্ট রোড, নদীবন্দরসহ বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন নৌ উপদেষ্টা।

এসময় উপদেষ্টা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বরিশালের বাবুগঞ্জ ও মুলাদীর আড়িয়াল খাঁ নদের ওপর মীরগঞ্জ ফেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি বরিশাল নগরীর বাসিন্দাদের জন্য অক্টোবরের মধ্যে নদীর পানি পরিশোধন করে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অপারেশনে যাওয়ার কথা ঘোষণা দেন।

উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ভাঙা থেকে পটুয়াখালী পর্যন্ত ছয় লেনের মহাসড়ক হবে। এজন্য কিছু জমি অধিগ্রহণ করা রয়েছে, বাকিগুলো করতে হবে। ভাঙা থেকে বরিশালে রেলওয়ের ডিপিপি আগে দেওয়া রয়েছে। রেলওয়ে আপাতত আমাকে বরিশাল পর্যন্ত কাজের কথা জানিয়েছে। বরিশালের পরে পটুয়াখালী পর্যন্ত রেলওয়ে নিতে অনেক পয়সা খরচ করতে হবে। তাই এই পুরাটা পথ করতে হবে প্ল্যানিংয়ে।

তিনি বলেন, বরিশালের হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জের নদীভাঙন রোধে ৮১০ কোটি টাকার পরিকল্পনা প্রায় পাস হওয়ার পথে। সবুজ পাতায় উঠেছে। প্রি-একনেক অচিরেই হবে। আশা করি এই শীতের মধ্যে কাজও শুরু হবে।

শাওন খান/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।