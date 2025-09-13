  2. দেশজুড়ে

তাদের চাঁদাবাজিতে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ: ফয়জুল করীম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তাদের চাঁদাবাজিতে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ: ফয়জুল করীম

এখনো রক্তের দাগ শুকায়নি, আহতদের সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি, শহীদদের পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি, খুনিদের বিচার হয়নি অথচ একটি মহল ক্ষমতা গ্রহণের নেশায় মত্ত হয়ে নির্বাচন নির্বাচন জিকির করছে। ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই হাট বাজার, বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চ-ঘাট, সব দখলে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের চাঁদাবাজিতে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম ।

শবিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বাগেরহাট শহরের রেলরোড চত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

নির্বাচনী সীমানা নিয়ে চলমান আন্দোলন ও বাগেরহাটবাসীর দাবির প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করব। আপনি যেভাবে ভাগ করেছেন, এই অঞ্চলের জনগণ এভাবে ভাগ চায় না। আপনি ভাগ করেছেন জনগণের স্বার্থের জন্য, যেখানে জনগণের স্বার্থ বিপন্ন হবে, সেই ভাগ কোনোভাবে ঠিক হবে না। কাজেই জনগণ যেভাবে চায়, সেভাবে ভাগ করতে হবে।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাগেরহাট জেলা শাখার সভাপতি হাফেজ মাওলানা মো. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে গণসমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) মুফতী মোস্তফা কামাল, ইসলামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাড. শেখ আতিয়ার রহমান, জেলা জামায়েতের আমীর মাও, রেজাউল রকিম, নায়েবে আমীর অ্যাড. আব্দুল ওয়াদুদ, খেলাফত মজলিসের সভাপতি মাওলানা আমিরুল ইসলাম সিদ্দিকি, হেফাজত ইসলামের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মাবুত, কেন্দ্রীয় যুবনেতা মাওলানা আবু বকর, ইসলামী আন্দোলনের জেলা সহ-সভাপতি ফকির শহিদুল ইসলাম, মাওঃ. ফারুক হোসাইন, সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা মোশাররফ হোসাইন, জয়েন্ট সেক্রেটারি মুফতী নূরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ইউসুফ ইকবাল, ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের জেলা সভাপতি মাও. শাহজালাল সিরাজী, শিক্ষক ফোরামের সভাপতি মাওলানা আবু মুসা গাজী, যুবনেতা মুফতী তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

নাহিদ ফরাজী/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।