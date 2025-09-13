আসন পুনর্বহাল দাবি
পাবনায় রোববার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল
পাবনা ১ আসন পুর্নবহালের দাবিতে রোববার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক, নগরবাড়ি বন্দর ও বৃশালিখা ঘাট অবরুদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে পাবনা ১ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নেতারা।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে এ হরতালের ডাক দেওয়া হয়। এর আগে শুক্রবার পাবনা ১ আসন পুনর্বহালের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বেড়া উপজেলা চার ইউনিয়ন ও পৌরসভার ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে নিয়ে সংসদীয় আসন পাবনা ১ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।
সকাল সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি পালনের লক্ষ্যে শনিবার অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন, বেড়া পৌর বিএনপির সভাপতি ও পাবনা ১ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ফজলুর রহমান ফকির, বেড়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন ইকবাল, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাজেদুল ইসলাম দিপু, বেড়া নৌ বন্দর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ইকবাল, বেড়া চতুর হাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহীন মোল্লা, বেড়া রিকশা ভ্যান চালক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দিন খাজা, শ্রমিক নেতা জাকির হোসন জাহিদ প্রমুখ।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এএইচ/জেআইএম