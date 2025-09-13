জামায়াত আল্লাহ ছাড়া কাউকে পরোয়া করে না: মাসুদ সাঈদী

জামায়াত আল্লাহ ছাড়া কাউকে পরোয়া করে না: মাসুদ সাঈদী
পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেছেন, জামায়াত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে পরোয়া করে না। তারা সঠিক পথে আছে বলেই জামায়াতকে নিয়ে বিএনপির এত ভয়। আমরা সঠিক পথে আছি বলেই শত্রু বেশি, সমালোচনা বেশি, থামানোর চেষ্টাও বেশি।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে নাজিরপুর উপজেলার সেখমাটিয়া ইউনিয়নে কর্মী সভায় তিনি এ কথা বলেন।
মাসুদ সাঈদী বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার তজবিহ হাতে জামায়াত-শিবিরকে কটাক্ষ করতো, সব সময় পেছনে লেগেই থাকতো। ঠিক একই পথে বিএনপিও হাঁটছে। এটা শুধু মালিকানার পরিবর্তন হয়েছে, তসবিহ ঠিকই আছে। বাংলাদেশের কোথাও কিছু ঘটলে জামায়াত-শিবিরের উপর দায় চাপানো হয়। আমরা ন্যায়ের পথে আছি বলেই সফলতা দিন দিন বেড়েই চলছে।
ডাকসু নির্বাচনকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১০৪ বছরের ইতিহাসে ২৮ পদের মধ্যে ২৩টিতে শিবিরের যোগ্য নেতারা বিজয় ছিনিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে। এটা তাদের আদর্শ, সততা, আচার আচরণের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।
শেখমাঠিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি হাফেজ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারী মাওলানা জাকির হোসাইন এর সঞ্চালনায় কর্মী সভায় বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন মজলিসুল মুফাসসিরিন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলম, জেলা সাংস্কৃতি সম্পদক অধ্যাপক জুয়েল মাহামুদ, উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, সেক্রেটারী সাবেক সেনাকর্মকর্তা কাজী মোসলেহ্ উদ্দিন কাজী সহ জামায়াতে ইসলামীর জেলা উপজেলা অঙ্গ সংগঠনের নেতারা।
মো. তরিকুল ইসলাম/এএইচ/জেআইএম