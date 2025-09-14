  2. দেশজুড়ে

ঠাকুরগাঁও

সরকারি গাড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, হাতেনাতে ধরলেন উপদেষ্টা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৪:০১ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সরকারি গাড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, হাতেনাতে ধরলেন উপদেষ্টা
ছবি- সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মৌসুমী আক্তারের সরকারি গাড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ হাতেনাতে ধরেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে জেলা সার্কিট হাউজে। সেদিন রাতে জেলা ও উপজেলার মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে বের হওয়ার সময় এ ঘটনাটি নজরে আসে।

স্থানীয় সংবাদকর্মীরা একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সভা চলাকালীন বালিয়াডাঙ্গী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সরকারি গাড়িটি চেক করতে যান। এ সময় গাড়িচালক তার কর্মকর্তাকে খবর দিলে প্রথমে গাড়ির দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানান ওই কর্মকর্তা।

jagonews24

পরে সাংবাদিকরা বিষয়টি উপদেষ্টা ফরিদা আখতারকে অবগত করেন। পরে তিনি নিজেই গাড়িটি তল্লাশি করেন। তল্লাশির এক পর্যায়ে গাড়ি থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ বেশ কিছু ওষুধ উদ্ধার হয়।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ হাতেনাতে ধরা পড়ার পর ক্ষোভ প্রকাশ করে উপদেষ্টা ফরিদা আখতার সাংবাদিকদের বলেন, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারি গাড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ পাওয়া বড় ধরনের অনিয়ম। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় জেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা মনে করেন, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ পশু ও প্রাণিসম্পদে ব্যবহার করা হলে ভয়াবহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

তানভীর হাসান তানু/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।