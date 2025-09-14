মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেলো স্কুলছাত্রের

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেলো স্কুলছাত্রের
মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাকিবুল ইসলাম (৯) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক সোহেল মাদবর ও আরোহী রবিন মাদবর গুরুতর আহত হন।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে শিবচর উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের নুরুল আমিন কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রাকিবুল ইসলাম শিবচর উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের ক্রোকচর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ, নিহতর পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিবচর উপজেলার চান্দেরচর বাজার থেকে বাইসাইকেল চালিয়ে রাকিবুল বাড়িতে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে নুরুল আমিন কলেজের সামনে আসলে পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল তার বাইসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে রাকিবুল ও মোটরসাইকেলে থাকা সোহেল ও রবিন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে আসে। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাকিবুলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান তিনি।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর