ধনু নদে স্পিডবোট ডুবি: নিখোঁজ আরও দু’জনের মরদেহ উদ্ধার

ধনু নদে স্পিডবোট ডুবি: নিখোঁজ আরও দু’জনের মরদেহ উদ্ধার
নেত্রকোনার খালিয়াজুরির পাঁচহাট এলাকায় ধনু নদে স্পিডবোট ডুবির ঘটনায় শিশুসহ আরও দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর দুজনের মরদেহ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা সেগুলো উদ্ধার করে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে নয়টার দিকে পাঁচহাট গ্রামের পাশে মরদেহ দুটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। এর আগে শুক্রবার বিকেলে স্পিডবোট ডুবির ঘটনা ঘটে।
আজ স্বপন মিয়ার মেয়ে লায়লা আক্তার (৭) ও বর রানা মিয়ার বোন শিরিন আক্তারের (১৮) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে শনিবার দুপুরে নোফায়েল মিয়ার মেয়ে উষামনির (৭) মরদেহ উদ্ধার হয়। এখনো নিখোঁজ রয়েছে আরও এক শিশু।
খালিয়াজুরি উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রব স্বাধীন দুই মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আন্ধাইর গ্রামের নবাব মিয়ার ছেলে রানা মিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠানের বরযাত্রী যেতে ভাড়ায় চালিত স্পিডবোটটি আনা হয়েছিল। ওই বোটে বরযাত্রী রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য বিয়ে বাড়ির ১৫ জন মিলে ঘুরতে বের হলে এ ঘটনা ঘটে।
এইচ এম কামাল/এফএ/এমএস