নেত্রকোনায় হাওরে নিখোঁজ তিন শিশুর মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় হাওরে নিখোঁজ তিন শিশুর মরদেহ উদ্ধার
নেত্রকোনার খালিয়াজুরিতে স্পিডবোট ডুবে নিখোঁজ তিন শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছে একজন। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ধনু নদের পাঁচহাট এলাকা থেকে তিন শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে ধনু নদীতে নিখোঁজ স্বপন মিয়ার মেয়ে লায়লা আক্তার (৭) রানা মিয়ার বোন শিরিন আক্তারের (১৮) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে শামছু মিয়ার মেয়ে ছামিয়া আক্তারের (১১) মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা গিয়ে উদ্ধার করে।
এর আগে শনিবার দুপুরে নোফায়েল মিয়ার মেয়ে উষামনির (৮) মরদেহ উদ্ধার হয়।
খালিয়াজুরি উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রব স্বাধীন বলেন, ‘আন্ধাইর গ্রামের নবাব মিয়ার ছেলে রানা মিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠানের বরযাত্রী যেতে ভাড়ায় চালিত স্পিডবোটটি আনা হয়েছিল। তারপর এ বোটে বরযাত্রী রওনা হবার আগ মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য বিয়ে বাড়ির ১৫ জন মিলে ঘুরতে বের হলে এ ঘটনা ঘটে। মর্মান্তিক এ ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসী।
খালিয়াজুরি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
এইচ এম কামাল/আরএইচ/জেআইএম