গাজীপুরে মার্কেটে আগুন, ৮ দোকান পুড়ে ছাই
গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় কাউন্সিলর মার্কেটে একটি গেঞ্জি, শার্ট ও জ্যাকেট বিক্রির মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই মার্কেটের অন্তত ৮টি গেঞ্জি তৈরির দোকান ও দোকানে থাকা মালামাল পুড়ে গেছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোর ৪টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানায়, চন্দনা এলাকায় রফিক কাউন্সিলর টিনশেডের তৈরি একটি মার্কেটে আগুন লাগে। এসময় স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ও ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পৌনে দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
গাজীপুরের চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. ইকবাল হাসান জানান, খবর পেয়ে সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।
