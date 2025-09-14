  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে কবর থেকে তুলে মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় যুবক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীর গোয়াল‌ন্দে নুরাল পাগ‌লের মরদেহ কবর থেকে তুলে পোড়ানোর ঘটনায় নজরুল ইসলাম নজির (৩৩) না‌মে যুবককে গ্রেফতার ক‌রে‌ছে পু‌লিশ।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পু‌লিশ সুপার শরীফ আল রাজীব এ তথ‌্য নি‌শ্চিত ক‌রেন। এদিন ভো‌রে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থেকে ডি‌বি ও থানা পুলি‌শের যৌথ অভিযানে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার নজরুল ইসলাম নজির গোয়ালন্দ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের নাসের মাতুব্বর পাড়ার আকবর শেখের ছেলে।

জানা যায়, গত ৮ সে‌প্টেম্বর নুরাল পাগ‌লের বাড়ি ও দরবা‌রে হামলা, অগ্নিসং‌যোগ ও কবর থে‌কে মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় সা‌ড়ে ৩৫০০ জন‌কে আসামি ক‌রে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় মামলা করেন দরবা‌রের ভক্ত নিহত রা‌সেলের বাবা আজাদ মোল্লা। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৮ জন‌কে গ্রেফতার ক‌রে‌ছে পুলিশ।

এছাড়া ৫ সেপ্টেম্বর মধ‌্যরা‌তে পু‌লি‌শের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভি‌যো‌গে পৃথক আরেকটি মামলা করে পুলিশ। এতেও ৩৫০০ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হ‌য়েছে।

রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মো. শরীফ আল রাজীব বলেন, ‌ভি‌ডিও ফু‌টেজ দে‌খে নুরাল পাগ‌লের ভক্ত রা‌সেল হত‌্যা ও নুরাল পাগ‌লের মরদেহ পোড়া‌নোসহ কয়েকটি অভিযোগে করা মামলায় ভো‌রে ফ‌রিদপ‌ু‌রের নগরকান্দায় ডি‌বি ও থানা পুলিশ অভিযান চা‌লি‌য়ে নুরাল পাগ‌লের মরদেহে তেল ছিটা‌নো ব‌্যা‌ক্তি নজরুল ইসলাম নজিরকে গ্রেফতার ক‌রা হয়।‌ তাকে আদাল‌তে সোপর্দ ক‌রা হয়েছে। এ নি‌য়ে দুই মামলায় মোট ২৪ জন‌কে গ্রেফতার করা হ‌য়ে‌ছে। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান অব‌্যাহত আছে।

