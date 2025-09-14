  2. দেশজুড়ে

ভারত থেকে রেলের ২০০ নতুন কোচ কেনা হবে: রেলপথ সচিব

ভারত থেকে রেলের ২০০ নতুন কোচ কেনা হবে: রেলপথ সচিব

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম বলেন, ‘রেলের লোকোমোটিভ ও কোচের স্বল্পতা রয়েছে। সংকট কাটাতে প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত থেকে ২০০টি নতুন কোচ কেনা হবে। এরমধ্যে এ বছরে ২০টি কোচ যুক্ত হবে। বাকি কোচগুলো পর্যায়ক্রমে দেশে আসবে।’

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পাবনার ঈশ্বরদীর পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে ডিজেল লোকোমোটিভ রানিং সেড পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘রেল খাতকে লাভজনক করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছি। রেল শুধু যাত্রী পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে নয় বরং মালামাল পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবেও গড়ে তোলা হবে।’

এ সময় পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহা-ব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ, প্রধান প্রকৌশলী আহমেদ মাসুম, পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক লিয়াকত শরীফ খান, পাকশী বিভাগীয় সেতু প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন, চিফ কমান্ড্যান্ট রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী পশ্চিম জহিরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

