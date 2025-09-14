সীমান্তে খুলনার সাবেক এমপি ননীর ছেলে গ্রেফতার
খুলনা-১ আসনের সাবেক এমপি ননী গোপাল মণ্ডলের ছেলে দ্বীপ্ত মণ্ডলকে (৩২) সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তার নামে নাশকতার মামলায় জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সি সার্কেল) আবির সিদ্দিকী শুভ্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সাতক্ষীরার ভোমরা সীমান্ত দিয়ে দেশে আসার পথে সেখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে দীপ্ত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ইমিগ্রেশন পুলিশ দাকোপ থানা পুলিশের কাছে দীপ্ত মণ্ডলকে হস্তান্তর করে। ৫ আগস্টের পর থেকে দীপ্ত মণ্ডল ভারতে অবস্থান করছিলেন।
খুলনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সি সার্কেল) আবির সিদ্দিকী শুভ্র জানান, ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর দাকোপ থানায় দায়ের হওয়া নাশকতা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি দীপ্ত মণ্ডল। তাকে আজ রোববার খুলনা আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
