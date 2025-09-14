  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে সারের দাবি‌তে সড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে সারের দাবি‌তে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় কৃষকরা।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের শহীদ মোড় এলাকায় ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়‌কে এ বিক্ষোভ ক‌রেন তারা। এসময় সড়‌কের দুই পাশে পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়ে।

স্থানীয়রা জানান, পাশের আব্দুল মান্নান ডিলার পয়েন্টে কৃষকদের সার না দিয়ে দোকানদারের কাছে বিক্রি করছেন। ফলে খোলা বাজারে ওইসব সার বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন তারা।

এসময় মান্নানের ডিলার পয়েন্টে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা।

কৃষকদের অভিযোগ, বরাদ্দের সার কৃষকদের না দিয়ে বিক্রি করেন এলাকার ডিলার আব্দুল মান্নান। আজ (রোববার) সকাল ৭টায় সার নিতে যান কয়েকশ কৃষক। কিন্তু সার না দিয়ে টালবাহানা করেন ডিলারের লোকজন। পরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় কৃষি কর্মকর্তাদের।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম হ্যাপী বলেন, এ এলাকার ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষক। এ মৌসুমে কৃষকরা সার পাচ্ছেন না। কিন্তু খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এ কারণে কৃষকরা ক্ষোভে সড়ক অবরোধ করেছেন। আমরা চাই প্রশাসন এসে কথা বলে সমাধান করবে।

অবরুদ্ধ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সারোয়ার তৌহিদ ব‌লেন, ৮৪০ বস্তা ইউরিয়া ও ১৩৫ বস্তা ডিএপি সার বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দের সার কৃষক পায় কিনা দেখতে এসে দেখি কয়েকশ কৃষক সার নিতে এসেছেন। পরে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উপর সহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ অবরুদ্ধ রয়েছি।

প‌রে সন্ধ্যা ৬টার পরে ঘটনাস্থলে আসেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপ জন মিত্র, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ। তারা কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। দীর্ঘ সময় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। পরে তালিকা করে কৃষকদের সার দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন কৃষকরা।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপ জন মিত্র জানান, সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে কৃষকরা বিক্ষোভ করছেন এমন খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তা‌দের চাহিদামাফিক সার সর্বরাহের আশ্বাস পেয়ে তারা অবরোধ তুলে নেন।

