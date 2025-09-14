  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বাড়ির পাশের পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার হাইজাদী ইউনিয়নের সাইজাদী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- ওই এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে আনিছুর রহমান আনিছ (৭) ও একই এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে জাহিদুর রহমান জাহেদ (৫)।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরের দিকে বাড়ির পাশেই খেলছিল ওই দুই শিশু। পরে তাদের দুজনের মরদেহ পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। এরপর তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) আশরাফুল আমিন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তাদের পেটে অতিরিক্ত পানি প্রবেশ করায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।