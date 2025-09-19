  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে দু’পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে সেজাউল ইসলাম কালা মিয়া (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত আরও ১০ জন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা সদর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।

নিহত সেজাউল লক্ষ্মীপুর গ্রামের মৃত মুজিবুর রহমানের ছেলে। এ ঘটনায় চার জনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা ইউপি সদস্য কামরুল ইসলাম ও আব্দুল মতিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ইতোপূর্বে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার সকালে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিলে গ্রামবাসী সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করেন। কিন্তু দুপুরে আবারও দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষে ধারালে সুলফির আঘাতে সেজাউল ইসলাম কালা মিয়া গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। এতে আরও ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জামালগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জয়নাল হোসেন জানান, দীর্ঘদিনের পূর্ব বিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের পরিবেশ শান্ত আছে।

লিপসন আহমেদ/এমএন/এমএস

