দিনাজপুরে বাস-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই নারী নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ১০:২৩ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
দুর্ঘটনাকবলিত বাস

দিনাজপুরে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই নারী নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দিনাজপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের রাজাপাড়ার মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কিসামদ কাদিকল গ্রামের মো. জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী ইজিবাইকের যাত্রী মোর্শেদা বেগম (৩৫) এবং নীলফামারী সদর উপজেলার দিঘলডাঙ্গী গ্রামের সুভাস চন্দ্র রায়ের মেয়ে আদুরি (১৮)।

তারা দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ৩ নং ফতেজংপুর ইউনিয়নের ট্রিলিয়ন গোল্ড কোম্পানির শ্রমিক ছিলেন।

দিনাজপুর দশমাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুল কবির বলেন, রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দানে আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে যোগদান শেষে একটি বাসে করে কিছু যাত্রী দিনাজপুরে ফিরছিলেন। অপরদিকে চিরিরবন্দর উপজেলার ৩ নং ফতেজংপুর ইউনিয়নের ট্রিলিয়ন গোল্ড কোম্পানির কয়েকজন শ্রমিক অফিস শেষে ইজিবাইক যোগে নীলফামারী ফিরছিলেন। পথে দিনাজপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের রাজাপাড়ার মোড়ে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং বাসটি ইজিবাইকটিকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মোর্শেদা বেগম ও আদুরি নিহত হন। এছাড়াও ইজিবাইকের চালক ও বাসের ১০ জন যাত্রী আহত হন। আহতদের সৈয়দপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা বাসের সিট বের করে রাস্তায় ফেলে আগুন দেন। এ সময় দিনাজপুর–সৈয়দপুর মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিনও দুর্ঘটনায় হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এমদাদুল হক মিলন/ইএ

