পদ্মায় নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়

পদ্মায় নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়
ফরিদপুরে পদ্মা নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে হাজারো দর্শনার্থীরা ভিড় জমায়। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নদীর ডাঙ্গী এলাকায় এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
নৌকাবাইচ দেখতে আসা মো. আলীমুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, বিভিন্ন বয়সী হাজার হাজার নারী-পুরুষের সমাগম ঘটে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জড়ো হন বাইচ দেখতে।
বাইচ দেখতে আসা জাহানারা বেগম বলেন, আগের মতো নৌকা বাইচ হয় না। নৌকাবাইচ উপলক্ষ্যে গ্রামীণ মেলা বসে। হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।
চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মির্জা আজম বলেন, হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ধরে রাখতে স্থানীয়রা এ আয়োজন করে। বাইচ প্রতিযোগিতা শেষে বাইচে অংশ নেওয়া নৌকার মালিকদের পুরস্কার দেওয়া হয়।
