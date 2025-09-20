  2. দেশজুড়ে

পদ্মায় নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পদ্মায় নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়

ফরিদপুরে পদ্মা নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে হাজারো দর্শনার্থীরা ভিড় জমায়। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নদীর ডাঙ্গী এলাকায় এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নৌকাবাইচ দেখতে আসা মো. আলীমুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, বিভিন্ন বয়সী হাজার হাজার নারী-পুরুষের সমাগম ঘটে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জড়ো হন বাইচ দেখতে।

বাইচ দেখতে আসা জাহানারা বেগম বলেন, আগের মতো নৌকা বাইচ হয় না। নৌকাবাইচ উপলক্ষ্যে গ্রামীণ মেলা বসে। হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

পদ্মায় নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়

চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মির্জা আজম বলেন, হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ধরে রাখতে স্থানীয়রা এ আয়োজন করে। বাইচ প্রতিযোগিতা শেষে বাইচে অংশ নেওয়া নৌকার মালিকদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

এনকেবি নয়ন/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।