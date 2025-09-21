  2. দেশজুড়ে

খুলনায় অবৈধ কারখানায় বিএসটিআইয়ের অভিযান

প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খুলনার বিভিন্ন স্থানে অবৈধ খাদ্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)। এসময় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত মামলা দেওয়া হয়।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিএসটিআই সূত্র জানয়, একোয়া ড্রিংকিং ওয়াটার, মাসাফি ড্রিংকিং ওয়াটার, মোল্লা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ এবং অলিস ফুড অ্যান্ড বেভারেজ নামক প্রতিষ্ঠানগুলো প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিএসটিআইয়ের বাধ্যতামূলক সিএম লাইসেন্স গ্রহণ না করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন সময় তাদের অনুমোদনের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারজাত করছে। এজন্য অভিযান চালিয়ে এ সব অবৈধ প্রতিষ্ঠানকে মামলা এবং কার্যক্রম বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিএসটিআইয়ের খুলনার সহকারী পরিচালক (সিএম) মনির হোসেন বলেন, অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা হচ্ছে। জনস্বার্থে পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান চলবে।

