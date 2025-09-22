রাজশাহী-চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন রুটে যেসব পরিবহনের বাস বন্ধ আজ
সোমবার(২২ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও কক্সবাজার রুটে কয়েকটি পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন শ্রমিকরা। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন এসব পরিবহনের যাত্রীরা।
রাজশাহী পরিবহন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম হেলাল বাস বন্ধ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, দেশ ট্রাভেলস, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, গ্রামীণ ট্রাভেলস, হানিফ ও কেটিসির কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস বন্ধ ঘোষণা করেছেন।
আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। কিন্তু তারা বর্তমান বেতনের প্রায় দ্বিগুণ বেতন দাবি করছেন। কিন্তু মালিকপক্ষ এতে রাজি নয়। তাই সমাধান হয়নি। তবে এ কয়েকটি ছাড়া অন্য কোম্পানির বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
সোহান মাহমুদ/এমএন/জেআইএম