জোড়া হত্যা মামলার আসামি আদালত থেকে উধাও, ৬ পুলিশ প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বগুড়া আদালত থেকে জোড়া হত্যা ও ডাকাতি মামলার প্রধান আসামি রফিকুল ইসলাম পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ছয় পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান।

প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন- আদালতের হাজতখানা ইনচার্জ সহকারী টাউন উপপরিদর্শক (এটিএসআই) গোলাম কিবরিয়া, আতাহার আলী, আব্দুর রাজ্জাক, কনস্টেবল দেলোয়ার হোসেন, দুলাল মিয়া এবং জাকির হাসান। তাদের পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।
জানা যায়, সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আদালত হাজতখানা থেকে আসামিদের গণনা করে কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ওই ছয় পুলিশ সদস্য। এ সময় ভিড়ের সুযোগে রফিকুল ইসলাম পালিয়ে যায়।

এদিকে, আসামি পালানোর ঘটনায় আদালতের উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে পলাতক আসামি রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় মামলা করেন। রফিকুলকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে।

