  2. দেশজুড়ে

পূর্বাচলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা, দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিহত

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পূর্বাচলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা, দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিহত

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচলের ৩০০ ফিট সড়কে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দীপ (২০) ও সুমন (২১) নামে দুই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে সমু মার্কেট এলাকায় ভূইয়া ব্রিজ সংলগ্ন ৩নং ইন্টারসেকশনের নিচে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- রাজধানীর ইব্রাহীমপুর এলাকার জসীম উদ্দিনের ছেলে দীপ এবং মাটিকাটা এলাকার সেকান্দারের ছেলে সুমন। তারা দুজনই প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। আহত শিক্ষার্থীর নাম রাব্বি। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আরও পড়ুন-

এবার আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদের দেশের বাড়িতে ডিম নিক্ষেপ
মানবিক বিবেচনায় জামিন পেলেন সেই মা
পিআর পদ্ধতি ছাড়া রাজনৈতিক সংকট নিরসনের কোনো বিকল্প নেই

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যায় রাজধানী থেকে মোটরসাইকেলে তিন বন্ধু দীপ, সুমন ও রাব্বি পূর্বাচলে বেড়াতে আসেন। বেপরোয়া গতিতে চলা মোটরসাইকেলটি সমু মার্কেট এলাকায় ভূইয়া ব্রিজ সংলগ্ন ৩নং ইন্টারসেকশনের নিচে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের সিগন্যাল বোর্ডে ধাক্কা লাগে। এতে তারা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়।

পূর্বাচলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা, দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিহত

পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সুমনকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থার অবনতি হলে বাকিদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়, যেখানে সন্ধ্যায় দীপ মারা যান। আহত রাব্বিকে পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কাঞ্চন হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক সোহেল রানা বলেন, তারা তিন বন্ধু মিলে সন্ধ্যার পর পূর্বাচলে বেড়াতে আসেন। পুলিশ দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

নাজমুল হুদা/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।