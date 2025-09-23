  2. দেশজুড়ে

এবার আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদের দেশের বাড়িতে ডিম নিক্ষেপ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ১০:১৫ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার চামটা ইউনিয়নের তেলিপাড়া এলাকায় ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে/ছবি-সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হাসানের দেশের বাড়ির দেওয়াল ও ফটকে পাল্টা ডিম নিক্ষেপ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় এনসিপির নেতাকর্মী ও ছাত্র-জনতা।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার চামটা ইউনিয়নের তেলিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হিসেবে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের যান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ও অন্যরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর চার নম্বর টার্মিনাল থেকে বের হচ্ছিলেন। এসময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন এবং তাসনিম জারাকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হাসানের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে জেলা এনসিপির সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট রুহুল আমিনের নেতৃত্বে নেতাকর্মী ও স্থানীয় ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জাহিদ হাসানের দেশের বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার চামটা ইউনিয়নের তেলিপাড়া এলাকার বাড়ির প্রধান ফটক ও দেওয়ালে ডিম নিক্ষেপ করেন।

এ বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির বলেন, ‌‘যুক্তরাষ্ট্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আখতার হোসেনসহ ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সফরসঙ্গী বাংলাদেশের বীরদের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটিয়েছেন জাহিদ হাসান। তাই সেই ক্ষোভ হিসেবে তার দেশের বাড়ির প্রধান ফটকে ডিম নিক্ষেপ করেছে ছাত্র-জনতা।’

ডিম নিক্ষেপের বিষয়ে জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী সবুজ তালুকদার বলেন, ‘জাহিদ হাসানের দেশের বাড়িতে কারা ডিম ছুড়েছে, আমরা সঠিক জানি না। আমরা প্রতিবাদ জানাবো মিছিল আর স্লোগানের ভাষায় রাজপথে। কিন্তু কারও বাড়িতে হামলা করার উদ্দেশ্য জেলা এনসিপির নেই।’

বিষয়টি জানতে জেলা এনসিপির সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট রুহুল আমিনের ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

নড়িয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুকান্ত দত্ত বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

বিধান মজুমদার অনি/এসআর

 

 

