সারজিস আলম
আওয়ামী লীগ আর কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না
এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের আর কোনো নির্বাচন হবে না। দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ হতে হবে।’
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সুনামগঞ্জে এনসিপির সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘ভারতীয় আধিপত্যবাদের অধীনে বাংলাদেশে আর কোনো নির্বাচন হবে না। সেই সঙ্গে আগামীর নতুন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। পৃথিবীর কোথাও বিপ্লবী ও পরাজিত ফ্যাসিস্ট একসঙ্গে রাজনীতি করতে পারে না। হয় বিপ্লবীরা থাকবে নয়তো ফ্যাসিস্ট। এক কথায় ৫ আগস্টে বাংলাদেশর জনগণ আওয়ামী লীগের চ্যাপ্টার ক্লোজড করে দিয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘নিউইয়র্ক প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা না দেওয়াটা অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্বলতা। যে দুর্বলতা সারাদেশে দেখা যাচ্ছে।’
সারজিস আলম বলেন, ‘অভ্যুত্থানে রাজপথে একসঙ্গে দাবি আদায়ের আন্দোলনের গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপি কাজ করেছে মানুষ দুটি দলকে একসঙ্গে দেখতে চায়। তাই আলোচনা চলছে।’
এসময় এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক এহতেশাম হক, যুগ্ম সদস্যসচিব প্রীতম দাস, সুনামগঞ্জ জেলা এনসিপি প্রধান সমন্বয়ক দেওয়ান সাজাউর রাজার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
