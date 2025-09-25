  2. দেশজুড়ে

কক্সবাজারে ভুয়া মেজর পরিচয়ে প্রতারণা, যুবক আটক

প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আটক মো. আসিফুর রহমান

কক্সবাজার শহরে সেনাবাহিনীর ভুয়া মেজর পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের সাগর নিবাস রিসোর্টের রেস্টুরেন্ট থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটককৃত ব্যক্তির নাম মো. আসিফুর রহমান (৪০)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের পশ্চিম পাইকপাড়ার মোখলেসুর রহমানের ছেলে।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, আসিফ নিজেকে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিলেন। আটকের সময় তিনি সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সাগর নিবাস রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছিলেন এবং মেজর পরিচয়ে খাবারের বিলের উপর ২০ শতাংশ ছাড় দাবি করেন।

তদন্তে আরও জানা যায়, গত এপ্রিলেও তিনি মেজর পরিচয়ে এই রিসোর্টে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। তখন তিনি একজন সামরিক পোশাক পরা ড্রাইভারকে নিজের বডিগার্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসিফ নিজেকে একটি জাতীয় দৈনিকের কো-এডিটর হিসেবে দাবি করেন। তিনি জানান, ২০১৪ সালে তিনি বিএনসিসিতে (বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) ময়নামতি রেজিমেন্টে যুক্ত ছিলেন।

আসিফ তার নিজ এলাকায় এবং বিভিন্ন স্থানে ভুয়া সেনা কর্মকর্তা পরিচয় ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর আগেও তিনি সেনাবাহিনী পরিচালিত ‌‌‘বে ওয়াচ’ হোটেলসহ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ মিলেছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ২ পদাতিক ব্রিগেডের অধীনে ৯-ই বেঙ্গলের টহল দল আসিফকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় কক্সবাজার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করেছে।

সায়ীদ আলমগীর/কেএইচকে/জিকেএস

