  2. ভ্রমণ

আলীকদমে ৪৫০ দৌড়বিদের অংশগ্রহণে আল্ট্রা ম্যারাথন

ভ্রমণ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আলীকদমে আল্ট্রা ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়, ছবি: সংগৃহীত

নির্মাণের পর থেকে পার্বত্য জেলা বান্দরবানের অন্যতম আকর্ষণ আলীকদম-পোয়ামুহুরী সড়ক। পাহাড়ি নদী মাতামুহুরীর পাশ ঘেঁষে নির্মিত এই নয়নাভিরাম সড়কে রয়েছে মোহনীয় সব বাঁক। সাথে যোগ হয়েছে সবুজ পাহাড়ের নৈসর্গিক শোভা। পাহাড়ি এই চ্যালেঞ্জিং পথে আল্ট্রা ম্যারাথন আয়োজন করে দৌড়বিদদের দৌড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে পর্বতারোহণ ক্লাব ‘ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স’।

৫ ডিসেম্বর ভোরে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। ‘ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স আল্ট্রা: এডিশন ৩’ শীর্ষক এই আয়োজনে ৫২ কিলোমিটার ও ২৫ কিলোমিটার–এই দুই ক্যাটাগরিতে অংশ নিয়েছেন প্রায় ৪৫০ জন প্রতিযোগী। প্রতিযোগীরা আলীকদম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে যাত্রা শুরু করে কুরুকপাতা পর্যন্ত দৌড়ে ফের শুরুর স্থানে পৌঁছান। সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণদের সাথে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করেন এই প্রতিযোগিতায়।

‘বন্যপ্রাণীর জন্য, পৃথিবীর জন্য’-প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে অনুষ্ঠিত হয় এবারের আয়োজন। দেশের বনাঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরিই ছিল ইভেন্টের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই আয়োজন একটি সম্পূর্ণ দাতব্য উদ্যোগ। এর সব উদ্বৃত্ত চলে যায় বান্দরবানের কয়েকটি বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাখাতে।

৫২ কিলোমিটারে মো. সাজ্জাদ হোসাইন পুরুষদের ক্যাটাগরিতে, সিফাত ফাহমিদা ইতি নারীদের ক্যাটাগরিতে এবং মো. আমিনুর রহমান জ্যেষ্ঠ ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ২৫ কিলোমিটারে পুরুষদের ক্যাটাগরিতে আবদুল্লাহ আল নোমান, নারীদের ক্যাটাগরিতে সৈয়দা ফাতেমি ওয়ারদা এবং জ্যেষ্ঠ ক্যাটাগরিতে মো. আবদূর রব শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেন। পোডিয়াম রানাররা ছাড়াও শেষের রেখা ছোঁয়ার আনন্দ ছিল নির্দিষ্ট সময়ে দৌড় শেষ করা দৌড়বিদদের চোখেমুখে। এমন চ্যালেঞ্জিং রুটের কাঠিন্য অতিক্রমের আশাতেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে দৌড়বিদরা এসে জড়ো হন আলীকদমে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আলীকদম সেনানিবাসের জোন কমান্ডার লেফট্যানেন্ট কর্নেল মো. আশিকুর রহমান বলেন, ‘দেশজুড়ে নানান দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতাগুলো স্বাস্থ্যসচেতন মানুষদের জন্য নীরব এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। আলীকদমের মতো পাহাড়ের একটা উপজেলায় এত দৌড়বিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। দৌড় হোক সব বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্যের একটি সুদৃঢ় মাধ্যম।’

রেস ডিরেক্টর ফরহান জামান বলেন, ‘প্রতি বছর নতুন কোনো চ্যালেঞ্জিং রুটে দৌড় আয়োজনের ইচ্ছা থাকে আমাদের ক্লাবের। আল্ট্রা ম্যারাথন যারা পছন্দ করেন; তারা সারাবছরই এই ইভেন্টকে মাথায় রেখে নিজেদের প্রস্তুত করেন। পাহাড়ি পথে নিজেদের সামর্থ্যকে পরখ করে দেখার এই সুযোগ যারা নিয়েছেন; তাদের ধন্যবাদ। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আমরা নিয়মিত এমন আয়োজন করতে চাই।’

