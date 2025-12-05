মাগুরায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত ৩৫
মাগুরা সদর উপজেলার কুল্লিয়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ৩৫ জন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ভোর ৬টার দিকে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে উভয় গ্রুপের সদস্যরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।
স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কুচিয়ামোড়া ইউনিয়নের কুল্লিয়া পূর্ব পাড়ায় সোহেল রানা ও আজাহার আলীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধ চলে আসছিল। এরই সূত্র ধরে শুক্রবার ভোরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা।
মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালের চিকিৎসক মো. মামুন উর রশীদ বলেন, ‘আহত প্রায় ৩৫ জন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন। অবস্থা গুরুতর না হলেও সবাই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।’
এ বিষয়ে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আয়ুব আলী বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর/এমএস