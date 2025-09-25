  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে শব্দদূষণবিরোধী অভিযানে ৭ যানবাহনকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৩:২৫ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানে সাতটি যানবাহনের মালিকের কাছ থেকে সাড়ে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব যানবাহনের অবৈধ হর্নও জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের শিবু মার্কেট এলাকায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খন্দকার শমিত রাজা ও ফারাহ ফাতেহা তাকমিলা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মো. হুজ্জাতুল ইসলাম প্রসিকিউশন দায়ের করেন। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এসব যানবাহন মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক এএইচএম রাসেদ বলেন, ‘শব্দ দূষণসহ পরিবেশ দূষণকারী কারখানা ও প্রকল্পের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’

