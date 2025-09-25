বগুড়া
মৃত মেম্বরের সই জালিয়াতি করে প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ
বগুড়ার ধুনট উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেন পিস্টনের বিরুদ্ধে মৃত মেম্বরকে জীবিত দেখিয়ে সই জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্টদের ম্যানেজ করে তিনি কয়েক ধাপে এ কাজটি করেছন।
ইউএনও অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরমধ্যে পিআইসি প্রকল্পের মাধ্যমে এলাঙ্গী ইউনিয়নে নলডাঙ্গা গ্রামে জামে মসজিদ হতে জিএম সম্রাটের বাড়ি পর্যন্ত ইটের তৈরি রাস্তার সংস্কার কাজের জন্য ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।
ওই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সভাপতি করা হয়েছিল ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জেল হককে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ইউপি সদস্য জেল হক মারা গেছেন।
এ অবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেন পিস্টন ২৫ মার্চ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে মেম্বর সাজিয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর অফিসে নিয়ে গিয়ে প্রকল্পের কাগজপত্রে মৃত জেল হকের সই করিয়ে নেয়। এরপর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিল ছাড় করে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক ধুনট শাখা থেকে প্রকল্পের টাকা উত্তোলন করেন ইউপি চেয়ারম্যান।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সরেজমিন দেখা যায়, নলডাঙ্গা গ্রামে ইটের তৈরি রাস্তাটি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। সংস্কার কাজের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয়রা জানান, মাত্র তিনট্রাক ইট ফেলে দায়সারাভাবে সংস্কার কাজ শেষ করেছেন। কিন্তু জনগণের চলাচলে দুর্ভোগের শেষ হয়নি।
এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেন পিস্টন বলেন, জেল হক চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীর অফিসে গিয়ে প্রকল্পের কাগজপত্রে সই করে অর্ধেক টাকা তুলে নিয়েছিল। এছাড়া অবশিষ্ট টাকা উত্তোলনের জন্য ওই সময় কাগজপত্রে সই নিয়ে রাখা হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের জন্য সেই টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এ প্রকল্পে কোনো অনিয়ম কিংবা টাকা আত্মসাৎ করা হয়নি।
উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী ফৌজিয়া ইয়াছমিন বলেন, প্রকল্পের সভাপতি ইউপি সদস্য জেল হকের মৃত্যুর বিষয়টি আমার জানা ছিল না। এ অবস্থায় ইউপি চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য জেল হকের পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তিকে অফিসে এনে প্রকল্পের কাগজপত্রে সই করে চূড়ান্ত বিল ছাড় করে নিয়েছেন।
ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খৃষ্টফার হিমেল রিছিল বলেন, ইউপি চেয়ারম্যান বিষয়টি আমাকে না জানিয়ে কাজটি করেছেন। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এলবি/আরএইচ/জেআইএম