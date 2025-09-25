  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে টেকসই বাঁধের দাবি এলাকাবাসীর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়িতে নদীভাঙন রোধে একটি টেকসই বেড়িবাঁধের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টার দি‌কে উপজেলার চর গোরক মণ্ডল গ্রামে সহস্রাধিক নারী-পুরুষ এ মানববন্ধ‌নে অংশ নেয়।

এ সময় বক্তব‌্য রা‌খেন, স্থানীয় শিক্ষক আব্দুস সালাম, নাওডাঙ্গা ইউপি সদস্য আয়াজ উদ্দিন, শিক্ষার্থী আজিজুল ইসলাম, নারী প্রতিনিধি নাজমা আকতার, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি আরিফ সিদ্দিকী, গ্রিন ভিলেজ পরিচালক আব্দুর রশিদ প্রমুখ।

বক্তারা জানান, ধরলা নদীর ভাঙনে চর গোরক মণ্ডল গ্রামে চলতি বর্ষা মৌসুমে প্রায় তিনমাস তীব্র ভাঙন দেখা দেয়। এতে গ্রামে বাদাম ও ধান ক্ষেত, কলার বাগান, সুপারির বাগানসহ তিনশত বিঘা কৃষি জমি বিলীন হয়েছে। অর্ধশতাধিক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রয় কেন্দ্র, শতশত কৃষি জমি ও ঘরবাড়ি হুমকির মধ্যে। পিছিয়ে পড়া এ জনপদের মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় একটি টেকস বাঁধের দাবি জানান তারা।

