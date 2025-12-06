খালেদা জিয়ার অসুস্থতার মধ্যে নির্বাচনি প্রস্তুতি কেমন বিএনপির?

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার মধ্যে নির্বাচনি প্রস্তুতি কেমন বিএনপির?
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। শিগগিরই তফসিল ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আরও ৩৬ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। এ নিয়ে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭২টি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি আসন মিত্রদের ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।
অন্যদিকে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে উদ্বিগ্ন নেতাকর্মীরা। গণসংযোগের চেয়ে তার সুস্থতার দিকে মনোযোগ তাদের। যদিও দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।
আরও ৩৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ৩৬ প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে স্থগিত হওয়া মাদারীপুর-১ (শিবচর) আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রাথমিক মনোনয়নের কথা বলা হলেও বিএনপি মহাসচিব জানান, ঘোষিত আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম।
হাসপাতালে খালেদা জিয়া
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। ৮০ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনির সমস্যাসহ নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। সবশেষ গত ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফেরেন। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শ্বাসকষ্ট তীব্র হয়। এ অবস্থায় গত ২৩ নভেম্বর তাকে জরুরিভিত্তিতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) লন্ডনে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তা পিছিয়ে রোববার (৭ ডিসেম্বর) করা হয়। শোনা যাচ্ছে সেটি আরও পেছাতে পারে। এরই মধ্যে শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছেছেন তার পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান।
খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া ও জনসংযোগ
এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার জন্য শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলের নেতাকর্মীরা নেত্রীর জন্য দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করছেন। বিএনপি চেয়ারপারসনও ৩ আসনের প্রার্থী। ৩ নভেম্বর ঘোষিত প্রার্থীর তালিকা অনুযায়ী খালেদা জিয়াকে দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ আসন থেকে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা না ফেরা নিয়েও নানা মহলে আলোচনা চলছে।
খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম চলার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকায় গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও সালাহউদ্দিন আহমদকে কয়েক দিন ধরে জনসংযোগ করতে দেখা গেছে। জনসমাবেশে তারা খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়াও চাইছেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে ঢাকা-৮ আসনের সিদ্ধেশ্বরী, ইস্কাটন ও শাহজাহানপুর এলাকায়, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে ঢাকা-৩ আসনের চুনকুটিয়া, তেঘরিয়া ও জিঞ্জিরায়, ইশরাক হোসেনকে ঢাকা-৬ আসনের ধূপখোলা, গোপীবাগ ও সূত্রাপুরের কলতাবাজারে জনসংযোগ করতে দেখা গেছে। সালাহউদ্দিন আহমদ গত মঙ্গলবার থেকে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে গণসংযোগ করছেন।
১২ দলীয় জোট নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ
এদিকে, ২৭২ আসনে নিজেদের প্রার্থী দেওয়া নিয়ে বিএনপির মিত্র ১২ দলীয় জোট নেতাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শুক্রবার রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ১২ দলীয় জোট প্রধান ও জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দারের কার্যালয়ে ডাকা বৈঠকে বিএনপির এ সিদ্ধান্তে ‘বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ’ প্রতিক্রিয়া জানান জোটের নেতারা।
বৈঠকে নেতারা অভিযোগ করেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শরিকদের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচন ও সরকার গঠনের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২৭২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে সেই প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করা হয়েছে। তাদের দাবি, কোনো আলোচনা ছাড়াই সব আসনে বিএনপি একপাক্ষিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে।
জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা বলেন, এ পরিস্থিতিতে জোট কীভাবে এগোবে তা স্পষ্ট করতে আগামী সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সংবাদ সম্মেলন করা হবে।
তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, শুরুতে নানান প্রতিশ্রুতির কথা শোনা গেলেও শরিকদের আসন ছাড় নিয়ে অনেকটা হিসেব-নিকেশ করেই চলছে বিএনপি।
