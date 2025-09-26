এহসানুল মাহবুব জুবায়ের
দেশকে ফ্যাসিবাদ থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় পিআর
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি এবং প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছেন, দেশকে ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্রের সরকার থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় পিআর পদ্ধতি। পৃথিবীতে এখন ৯১টি দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হচ্ছে। এই পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ হবে। কালো টাকার ছড়াছড়ি ও মাস্তানিও বন্ধ হবে।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মৌলভীবাজার শহরের চৌমুহনায় জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে জেলা জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব বলেন।
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, পিআর পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটের মূল্যায়ন হবে। যে দল যত ভোট পাবেন সংসদে তত আসন পাবেন। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে, সংসদীয় ব্যবস্থায় অসাধারণ ও ঐতিহাসিক পরিবর্তন আসবে।
তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদ যারা তৈরি করেছে, যারা সহযোগিতা করেছে সেই ১৪ দল ও জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ফ্যাসিবাদের দোসরদের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ফের আর কোনো নব্য ফ্যাসিবাদ জন্ম নিতে পারবে না। নতুন পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে মানুষের প্রতিটি ভোট গুরুত্ব পাবে। যারা নির্বাচনে সেন্টার দখল করার চিন্তা করে তারাই পিআর পদ্ধতি চায় না। জুলাই সনদের ভিত্তির জন্য প্রয়োজনে গণভোট দিতে হবে।
জেলা আমির ইঞ্জিনিয়ার এম সায়েদ আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা সেক্রেটারি মো. ইয়ামীর আলীর পরিচালনায় এসময় মৌলভীবাজার-৪ আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুর রব, জেলা নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আলাউদ্দিন শাহসহ কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।
সমাবেশ শেষে শুরু হওয়া বিক্ষোভ মিছিল কোর্ট রোড প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাব চত্বরে গিয়ে সমাপ্ত হয়।
