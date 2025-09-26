শেরপুর সীমান্তে মাদকসহ ১৩ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

শেরপুর সীমান্তে মাদকসহ ১৩ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ
শেরপুর সীমান্তে ভারতীয় মদ, ফেনসিডিলসহ প্রায় ১৩ লাখ টাকার বিভিন্ন প্রকার প্রসাধনী সামগ্রী জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ভোরে অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। তবে এসময় কোনো চোরাকারবারিকে আটক করতে পারেনি বিজিবি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান।
বিজিবি সূত্র জানায়, শেরপুরের শ্রীবর্দী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাকারবারিরা অভিনব পন্থায় ভারতীয় মদ, ফেন্সিডিলসহ বিভিন্ন প্রকার প্রসাধনী সামগ্রী পাচার করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোররাতে সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে বিজিবি।
পরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৬ বোতল ভারতীয় মদ, ৮৭ বোতল ফেন্সিডিল, ১ হাজার ৪৩০ পিস জনসন বেবি শ্যাম্পু, ১ হাজার ৬৮০ পিস পন্ডস ফেসওয়াশ এবং ৯৬০ পিস নিভিয়া সফট ক্রিম জব্দ করতে সক্ষম হয় বিজিবি। তবে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। জব্দকৃত মাদক ও প্রসাধনী সামগ্রী মালামালের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৩ লাখ টাকা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান জাগো নিউজকে জানান, শেরপুর জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষায় এবং যে-কোনো প্রকার অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি দিনরাত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সীমান্তে বিজিবির এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
