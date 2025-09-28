সেন্টমার্টিনে ১৮ কেজির কালা পোপা মাছ ৯৫ হাজারে বিক্রি
সেন্টমার্টিনে সাগরে জেলের জালে ১৮ কেজি ওজনের একটি কালা পোপা মাছ ধরা পড়েছে। পরে এটি ৯৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সেন্টমার্টিনের অদূরে সাগরে মোনাফের মালিকানাধীন ট্রলারের জেলেদের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
ট্রলার মালিক মোনাফ বলেন, আমার ট্রলারে জেলেরা সাগরে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। এসময় অন্যান্য মাছের পাশাপাশি বড় আকারের একটি কালা পোপা মাছ ধরা পড়ে। পরে সেটি ওজন করে দেখলে ১৮ কেজি হয়।
তিনি আরও বলেন, মাছ ধরা শেষে কালা পোপাটি মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে ৯৫ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করা হয়েছে।
টেকনাফ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, বড় কালা পোপা মাছ খেতেও যেমন সুস্বাদু, দামও বেশি। আমরা সবসময় আশা করি ভালো মাছ পেয়ে জেলে ও ট্রলার মালিকরা লাভবান হোক।
