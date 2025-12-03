ভোটে আওয়ামী দোসরদের সুযোগ দিলে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও: রাশেদ খাঁন

ভোটে আওয়ামী দোসরদের সুযোগ দিলে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও: রাশেদ খাঁন
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দোসর ও ডামি প্রার্থীরা অংশ নিলে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন।
তিনি বলেন, ভারতের ইশারায় টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে আওয়ামী লীগের লোকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ভোটে অংশ নিলে জনগণ তাদের রুখে দেবে। অন্তর্বর্তী সরকার নমনীয়তা দেখালে প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারে পথসভা শেষে গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন রাশেদ খাঁন।
রাশেদ খাঁন বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আমার ভাই আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিমরা শহীদ হয়েছেন। দুই হাজার ভাই-বোন জীবন দিয়েছেন। শিশুরাও হাসিনার গুলি থেকে রেহাই পায়নি। কাজেই, সেই আওয়ামী লীগের লোকজন আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।’
তিনি বলেন, ‘তবে যেসব আওয়ামী লীগের লোকজন মানুষের সঙ্গে জুলুম করেনি, অন্যায় করেনি, অত্যাচার করেনি, তাদের সঙ্গে আমরাও কোনো জুলুম করবো না। কিন্তু রিফাইন্ড আওয়ামী লীগের নামে ডামি এমপি ও আওয়ামী দোসরদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেনে নেওয়া হবে না।’
ভোটারদের উদ্দেশে রাশেদ খাঁন বলেন, ‘আগামী নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু। ভোটের মাঠে টাকা ছিটিয়ে কোনো লাভ হবে না। আওয়ামী লীগের ডামি এমপিরা টাকার জোরে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করবে। ভোটার ভাই-বোনেরা, আপনারা আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থীদের দেখা মাত্রই জুতাপেটা করবেন। ঝাঁটা দিয়ে ধোলাই করবেন। এই ডামি আওয়ামী দোসররা হাসিনার ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রেখেছিল।’
এর আগে বিকেল ৫টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারে পথসভায় বক্তব্য রাখেন রাশেদ খাঁন।
পথসভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল রাজন, যুব অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী প্রমুখ।
