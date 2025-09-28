কোনো মুক্ত জলাশয় যাকে-তাকে ইজারা দেওয়া যাবে না: ফরিদা আখতার

কোনো মুক্ত জলাশয় যাকে-তাকে ইজারা দেওয়া যাবে না: ফরিদা আখতার
কোনো মুক্ত জলাশয় যাকে-তাকে ইজারা দেওয়া যাবে না। যারা মৎস্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত তাদেরকেই দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, একসময় মুক্ত জলাশয়ের মাছ ছিল মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশ, কিন্তু এখন সেই চিত্র উল্টো। বাংলাদেশের মাছ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং প্রতিটি এলাকার মাছের আলাদা স্বাদ ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব মাছ নিয়ে বিজ্ঞানীদের আরও বেশি গবেষণা করার আহ্বান জানান তিনি।
কর্মশালায় ফরিদা আখতার বলেন, মেঘনা ও পদ্মা নদীর পানি দূষণ এবং ডুবোচরের কারণে ইলিশ মাছের উৎপাদন কমেছে। জিআই তালিকায় হালদার রুই, কাতলা যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেজন্য আরও গবেষণা করতে হবে। পরিবেশের জন্য যেমন বিপন্ন তালিকা আছে, তেমনি মাছের জন্যও বিপন্ন তালিকা থাকা দরকার। এজন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
টাঙ্গুয়ার হাওরের ট্যুরিজমের কারণে মাছের ক্ষতি হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেখানে মাছ থাকবে, সেখানে ট্যুরিজম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। হাওরের অর্ধেক সময় পানি আর অর্ধেক সময় কৃষির চাষাবাদ হয়। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ব্যবহারের প্রভাব থেকে যায়।
অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু জাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, মাছের খাদ্যমূল্য কেন অধিক তা যথাযথভাবে এনবিআর এর কাছে তুলে ধরতে হবে। যাতে সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সেই সঙ্গে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং নদ-নদীর পানি দূষণরোধে মৎস্য বিজ্ঞানীদের গবেষণায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
কর্মশালায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ফারাহ শাম্মী, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফসহ বিএফআরআই-এর বিজ্ঞানীরা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ও মৎস্য খামারিরা বক্তব্য রাখেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে/জিকেএস