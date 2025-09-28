আমিনুল হক
ক্রীড়াঙ্গনকে দলীয়করণ করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে
ঢাকা মহানগর উত্তরের বিএনপির আহ্বায়ক ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক মো. আমিনুল হক বলেছেন, গত ১৭ বছরে স্বৈরাচার দেশের গণতন্ত্র হরণ করেছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করে ধ্বংস করেছে। একইসঙ্গে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকেও দলীয়করণ করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যার ফলে গত ১৭ বছরে ক্রীড়াঙ্গন থেকে তেমন কোনো অর্জন আসেনি।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ভোলার গজনবী স্টেডিয়ামে ঢাকার মিরপুর সোনালী অতীত এবং ভোলার সোনালী অতীত দলের মধ্যকার প্রীতি ফুটবল খেলার প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন তিনি।
আমিনুল হক, গত ১৭ বছর যুব সমাজ মাদকের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ধ্বংসের পথে চলে গেছে। আমরা সেই মাদক থেকে যুব সমাজকে বের করে এনে খেলাধুলার মাধ্যমে একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে চাই।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খেলাধুলার মাধ্যমে একটি সুন্দর জাতি করতে চাই।
ভোলার গজনবী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই প্রীতি ফুটবল খেলায় জাতীয় দলের সাবেক কয়েকজন তারকা অংশ নেন। খেলাটি হাজার হাজার দর্শক উপভোগ করেন।
জুয়েল সাহা বিকাশ/কেএইচকে/জিকেএস