রূপগঞ্জে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুন, পুড়ে ছাই ২০ ঘর

প্রকাশিত: ০২:৫৭ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সাওঘাট এলাকার এসআরবি ইটভাটায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার একটি ইটভাটায় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইটভাটাটির শ্রমিক কলোনির ২০টি টিনের ঘর ও ঘরে থাকা বিভিন্ন জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। তবে এ দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা পাওয়া যায়নি।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সাওঘাট এলাকার এসআরবি ইটভাটায় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাওঘাট এলাকার আব্দুল আজিজের মালিকানাধীন এসআরবি ইটভাটায় শ্রমিকদের থাকার কলোনির একটি কক্ষে সিলিন্ডার গ্যাস লিকেজ হয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কাঞ্চন ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে।

৩০ মিনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। এ ঘটনায় কলোনির ২০টি টিনের ছাপড়া ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কাঞ্চন ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউজ ইন্সপেক্টর মো. মাহফুজার রহমান জানান, সিলিন্ডার গ্যাস লিকেজ হয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ওই কলোনির ২০টি ঘর ও বিভিন্ন পণ্য পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা যায়নি।

