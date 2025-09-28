পার্বত্য অঞ্চল দখল করতে ভারত ট্রাম্পকার্ড খেলছে: হান্নান মাসউদ
বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল দখল করতে ভারত ট্রাম্পকার্ড খেলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নোয়াখালীর হাতিয়ার চানন্দি ইউনিয়নের সাইফুল মার্কেটে স্থানীয় নদীভাঙা মানুষের আয়োজনে ঐক্য ও সংহতির সমাবেশে তিনি একথা বলেন।
আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, ‘পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ভারত শেষ ট্রাম্পকার্ড খেলে এটিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। একটা ভুয়া ধর্ষণের মধ্য দিয়ে তারা পাহাড়ি ও বাঙালিদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।’
ভারতের উদ্দেশ্য সফল হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। ভারত আমাদের পার্বত্য অঞ্চল কেড়ে নিতে চায়। আমরা আমাদের এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে ছেড়ে দেবো না। ১৯৭১ সালে যেমন পাকিস্তানের মোকাবিলা করেছি, তেমনি ২০২৫-এ ভারতকে মোকাবিলা করবো।’
এনসিপির কেন্দ্রীয় এই নেতা আরও বলেন, ‘দেশের তরুণ নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তরুণ নেতারা যখন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, মানুষের কাছে আসছে তখন তাদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের তরুণরা যে পথ দেখিয়েছে, সে পথেই ইন্দোনেশিয়া ও নেপাল স্বাধীন হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছে বয়স মাত্র ৩৫। বাংলাদেশেও আগামীতে ৩৫ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী হবে ইনশাআল্লাহ।’
হান্নান মাসউদ বলেন, ‘ভোটের সময় বিভিন্ন অতিথি পাখি আপনাদের কাছে এসে মায়াকান্না করবে। আমি আপনাদের সন্তান, তাই কখনোই আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসবো না। আপনারা বিপদে-আপদে যাকে কাছে পাবেন তাকেই ভোট দেবেন।’
এসময় হাতিয়ায় ২৮টি স্থানে নদীভাঙন রোধে একযোগে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে বলে উল্লেখ করে আগামী চার-পাঁচ মাসের মধ্যে হাতিয়াকে অত্যাধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন হান্নান মাসউদ।
অনুষ্ঠানে হাতিয়া উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী প্রধান শিক্ষক শামছল তিব্রিজ, এনসিপি নেতা ইউসুফ, বাগছাসের কেন্দ্রীয় নেতা হাফিজুর রহমান, স্থানীয় ব্যবসায়ী সিরাজ উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/জিকেএস