দুর্গাপূজা উপলক্ষে শেরপুরে এনসিপির মতবিনিময়

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৫০ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শেরপুরে জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে শহরের একটি মন্দিরে আয়োজিত এ সভায় পূজা উদযাপন ফ্রন্টের নেতা, এনসিপির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে আসন্ন দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

এ সময় এনসিপির শেরপুর জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া বলেন, বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। এখানে প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে। পূজাকে কেন্দ্র করে যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। পূজা উদযাপনকে সফল ও নিরাপদ করতে আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবো। স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হবে।

মতবিনিময় সভায় জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সভাপতি জিতেন চন্দ্র মজুমদারসহ অন্যান্য নেতা, এনসিপির পূজা পর্যবেক্ষণ কমিটি আহ্বায়ক ফিরোজ আহমেদসহ এনসিপির অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মো. নাঈম ইসলাম/এমএএইচ/

