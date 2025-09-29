নারায়ণগঞ্জে চাঁদা নিতে গিয়ে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদা নিতে গিয়ে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে গণপিটুনিতে সোহেল আহমেদ (৩২) নামে এক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে আড়াইহাজারের ব্রাক্ষন্দী ইউনিয়নের বালিয়াপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। সহযোগীদের নিয়ে চাঁদা নিতে গেলে তিনি গণপিটুনির শিকার হন বলে জানা গেছে।
নিহত সোহেল ব্রাক্ষন্দী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও বালিয়াপাড়া গ্রামের মকবুলের ছেলে। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি, ডাকাতিসহ ১২-১৩টি মামলা ছিল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিগত আওয়ামী লীগের আমলে সোহেল ইউপি চেয়ারম্যান লাক মিয়ার ছত্রছায়ায় এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে সোহেল গা ঢাকা দেন। তবে সম্প্রতি তিনি এলাকায় ফিরে এসে আবারও চাঁদাবাজি শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে সহযোগীদের নিয়ে বালিয়াপাড়া এলাকার শরিফের বাড়িতে চাঁদা আনতে গেলে তার পরিবারের লোকজন স্থানীয়দের সহযোগিতায় সোহেলকে আটক করে। এসময় সোহেলের তিন সহযোগী পালিয়ে যায়। পরে উত্তেজিত জনতা ও বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী সোহেলকে গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। খবর পেয়ে আড়াইহাজার থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসিরউদ্দিন বলেন, সোহেলের বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, অস্ত্রসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা ছিল। কয়েকদিন আগেও বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেলে হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/জেআইএম