রাজশাহীতে ধর্মঘট প্রত্যাহার, বাস চলবে বিকেল থেকে
রাজশাহীর তিন জেলা থেকে ঢাকাগামী বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন শ্রমিকরা। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক হবে। এরইমধ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে সব কাউন্টার।
বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বজলুর রহমান রতন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, আজ দুপুরে শ্রমিকদের সঙ্গে বসেছিলাম। মিটিং শেষ করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ বিকেল থেকে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হবে। তারা আমাদের কাউন্টার খুলতে বলেছে আমার খুলেছি। এখন তারা সময়মতো এলেই গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে যাবে।
আজ চতুর্থ দিনের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর জেলা থেকে ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন মালিকরা। শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর ইস্যুতে পূর্বঘোষণা ছাড়াই শুক্রবার রাত থেকে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন মালিকরা।
এদিকে বাস বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। তারা জানান, পূজার ছুটিতে এমনিতেই বাস-ট্রেনে ভিড়। কোনোরকম ঘোষণা ছাড়া বাস বন্ধে বিপাকে পড়েছেন তারা। অবশ্য একতা ট্রান্সপোর্টের বাস রাজশাহী-ঢাকা রুটে স্বাভাবিক সময়ের মতোই চলাচল করছে।
সাখাওয়াত হোসেন/এফএ/জিকেএস