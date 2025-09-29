টানা ৪ দিন বন্ধের পর নাটোরে বাস চলাচল শুরু
টানা ৪দিন বন্ধ থাকার পর নাটোর থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল শুরু হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ৬টা ৪০ মিনিটে বড় হরিশপুর বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকাগামী বাসগুলো ছাড়তে শুরু করে।
নাটোর-ঢাকা কোচ কাউন্টারের কর্মচারীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে দুপুরে ঢাকাগামী বাস চলাচল শুরু করলেও বিকেল ৪টার দিকে আবার বন্ধ হয়ে যায়।
পরিবহন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি পালন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী ও নাটোর হয়ে ঢাকাগামী বাসের শ্রমিকরা। পরে মালিক-শ্রমিক আলোচনার মাধ্যমে কিছু বেতন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় বাস চলাচল শুরু হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকে বর্ধিত বেতন ভাতা দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর থেকে হানিফ শ্যামলী, দেশ,ন্যাশনাল ও কেটিসির মত ভিআইপি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে ভোগান্তিতে পড়ে ঢাকাগামী যাত্রীরা। শুধু তাই নয় দুর্গাপূজার ছুটিতে লোকজন ঢাকায় যাওয়া বা আসার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
তবে একতা পরিবহনসহ স্থানীয়ভাবে কিছু নাটোর-ঢাকাগামী বাস চলাচল করেছে।
এ বিষয়ে হানিফ কাউন্টারের কাউন্টার মাস্টার খন্দকার কোরবান বলেন, মালিকদের নির্দেশে কিছু বাস চলাচল শুরু হলেও বেলা ৪টার দিকে আবার বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন মালিকপক্ষ। ফলে পুনরায় বন্ধ রাখা হয় বাস চলাচল। তবে সন্ধ্যায় পুনরায় বাস চলাচল শুরু হয়েছে। তবে আমাদের জানানো হয়েছে রাজশাহীর কোনো শ্রমিক বা চালককে বাসে নেয়া যাবে না।
নাটোর জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিরা সমস্যার সমাধানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি অমীমাংসিত রয়েছে। ১৫দিন পরে আবার বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পুনরায় মালিকপক্ষ বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। পরে মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরে সন্ধ্যায় নাটোর থেকে ঢাকা বাস চলাচল শুরু করে।
