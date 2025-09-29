নাটোরে বাস চালুর কয়েকঘণ্টা পর আবারও বন্ধ

নাটোরে বাস চালুর কয়েকঘণ্টা পর আবারও বন্ধ
নাটোর থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল টানা তিনদিন বন্ধ থাকার পরে চতুর্থ দিন দুপুর থেকে বাস চলাচল শুরু হওয়া। তবে কয়েকঘণ্টা চালু থাকার পর আবারও বন্ধ হয় বাস চলাচল।
মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন না হওয়ায় আবারও বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান পরিবহন সংশ্লিষ্টরা।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপরে নাটোর থেকে ঢাকার উদ্দেশে বাস ছেড়ে গেলেও বিকেল ৪টার দিকে আবারও বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
পরিবহন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি পালন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী ও নাটোর হয়ে ঢাকাগামী বাসের শ্রমিকরা। পরে মালিক-শ্রমিক আলোচনার মাধ্যমে কিছু বেতন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় বাস চলাচল শুরু হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে বর্ধিত বেতন ভাতা দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী ও নাটোর থেকে হানিফ শ্যামলী, দেশ, ন্যাশনাল ও কেটিসির মত ভিআইপি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন ঢাকাগামী যাত্রীরা। শুধু তাই নয়, দুর্গাপূজার ছুটিতে লোকজন ঢাকায় যাওয়া বা আসার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।
তবে একতা পরিবহনসহ স্থানীয়ভাবে কিছু বাস নাটোর-ঢাকা চলাচল করছে।
হানিফ কাউন্টারের কাউন্টার মাস্টার খন্দকার কোরবান বলেন, মালিকদের নির্দেশে কিছু বাস চলাচল শুরু হলেও বেলা ৪টার দিকে আবার বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন মালিক পক্ষ। ফলে পুনরায় বন্ধ রাখা হয়েছে বাস চলাচল।
নাটোর জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বলেন, মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিরা সমস্যার সমাধানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি অমীমাংসিত রয়েছে। ১৫দিন পরে আবার বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পুনরায় মালিক পক্ষ বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়।
