  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গায় হাসপাতাল চত্বরে যুবককে কুপিয়ে জখম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গায় হাসপাতাল চত্বরে যুবককে কুপিয়ে জখম
আহত জহুরুল ইসলামকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল চত্বরে জহুরুল ইসলাম নামের এক বাক প্রতিবন্ধী যুবককে কুপিয়ে জখমের ঘটনা ঘটেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। আহত জহুরুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার দক্ষিণ হাসপাতালপাড়ার মৃত মাদার বক্সের ছেলে।

অভিযুক্ত রাজু আহমেদ (৩৬) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ার বাসিন্দা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সহ গ্রাম বিষয়ক সম্পাদক।

আহত জহুরুল ইসলামের বড় ভাই মনি বলেন, ছোট ভাইয়ের ছেলে ফোন দেয় আমাকে। আমি হাসপাতালে এসেই দেখি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রাজু আমার ভাইকে কোপাচ্ছে।

আরও পড়ুন
হিরো আলমের অবস্থা ‘আশঙ্কাজনক’, বদলাতে হলো হাসপাতাল 
সাতক্ষীরায় হাসপাতালে পড়ে আছে ২ নারীর মরদেহ, খোঁজ মেলেনি পরিবারের 

তিনি আরও বলেন, আমার ছোট ভাই বাক প্রতিবন্ধী। কথা বলতে পারে না। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি দুজনের মধ্যে টাকা নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। তাই বলে একজন বাক প্রতিবন্ধীকে কোপাবে?

এ ঘটনার পর সদর হাসপাতাল চত্বরে অভিযুক্তের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। এসময় অভিযুক্তকে দ্রুত আটক করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ইসরাত জেরিন জেসি বলেন, জহুরুল ইসলামের শরীরে দুইস্থানে জখমের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত হয়েছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, বিস্তারিত জানতে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে।

হুসাইন মালিক/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।