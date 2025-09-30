সাতক্ষীরায় হাসপাতালে পড়ে আছে ২ নারীর মরদেহ, খোঁজ মেলেনি পরিবারের

সাতক্ষীরায় হাসপাতালে পড়ে আছে ২ নারীর মরদেহ, খোঁজ মেলেনি পরিবারের
সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে অজ্ঞাতপরিচয় দুই নারীর মরদেহ রাখা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো এই দুই নারীর পরিবারের কোনো সদস্যের খোঁজ না মেলায় মরদেহ দুটি হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মো. আসাদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুই নারী ভিন্ন ভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।
ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, সকালে এক নারীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন পথচারীরা। এর আগে রোববার মধ্যরাতে আরেকজনকে দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। ভোরের দিকে তিনি মারা যান। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো কারও পরিবারের সদস্য হাসপাতালে আসেননি।
নিহত দুই নারীর একজনের বয়স আনুমানিক ৫০ বছর, অন্যজনের আনুমানিক ৭০ বছর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।
