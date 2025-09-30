শিক্ষাখাতে বরাদ্দে আফগানিস্তানও আমাদের চেয়ে এগিয়ে: জাবি উপাচার্য

শিক্ষাখাতে বরাদ্দে আফগানিস্তানও আমাদের চেয়ে এগিয়ে: জাবি উপাচার্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেছেন, শিক্ষাখাতে এবার জিডিপির ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের চারপাশে যতগুলো দেশ আছে, সবগুলোরই বরাদ্দ তিন শতাংশের ওপরে। এমনকি আফগানিস্তানের মতো একটি দেশেও ৪ শতাংশ জিডিপি দেওয়া হয়েছে।
তিনি প্রশ্ন রাখেন, এতো কম বরাদ্দ দিয়ে দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখবে কীভাবে, মানুষ স্বপ্নের মতো বড় হবে কীভাবে?
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর টাউন হল মিলনায়তনে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। লক্ষ্মীপুর সোসাইটি ও আলফা স্টার ফাউন্ডেশনের ব্যানারে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাবি উপাচার্য বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি সংস্কার কমিশন করেছে। কিন্তু শিক্ষা সংস্কার কমিশন করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে একটা তদারকি কমিটি করা হয়েছে, কিন্তু সেটারও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি।
তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১২ দশমিক ৩ শতাংশ। দেশে ৪০ লাখের মতো বেকার রয়েছে, যাদের অধিকাংশই জিপিএ ৫ প্রাপ্ত।
সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রসঙ্গ নিয়ে অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে দেখেছি উপাচার্য এবং বায়তুল মোকাররমের ইমামও পালিয়ে যায়। স্বাধীনতার এতো বছর পর এতো ব্যর্থতা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আর কি খুঁজে পাই? আইন প্রণেতা, উপাচার্য পালিয়ে যাচ্ছে।
তিনি দুর্নীতিবাজ বেনজীর-মতিউরদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, মেধাভিত্তিক সমাজ গড়তে গেলে এই ধরনের মানুষদের দায়িত্ব দিতে গেলে ‘ছাগল কাণ্ডের মতিউর আর বেনজীরদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। আমরা আর রক্ত ঝরাতে চাই না। আমরা এমন একটা সমাজ চাই, যেখানে বেনজীর-মতিউররা জন্মাবে না। যেখানে শুধু জিপিএ ৫ পাওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়বে না। নৈতিকভাবে আলোকিত মানুষ দরকার।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মঞ্জুরুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামরুন নেছা খন্দকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন।
কাজল কায়েস/কেএইচকে/জেআইএম