২৪ বছর পর মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন সাবেক এমপি সেলিম
দীর্ঘ ২৪ বছর পর জননিরাপত্তা আইনের একটি মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বাগেরহাট-২ আসনের বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিম।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আব্দুর সবুরের আদালতে হাজির হয়ে তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানান। পরে পূর্ণাঙ্গ শুনানি শেষে সেলিমসহ মোট ১৩ জনকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেন আদালত।
আদালত সূত্র জানায়, ২০০১ সালে রেলরোড সংলগ্ন আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিমসহ ৩০-৩৫ জনের নামে জননিরাপত্তা আইনে একটি মামলা করা হয়। পরবর্তীতে পুলিশ ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দেয়।
আসামিপক্ষের আইনজীবী শহিদুল ইসলাম বলেন, জননিরাপত্তা আইনের এই মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে আদালতে স্থগিত অবস্থায় ছিল। অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত-১ আজ পূর্ণাঙ্গ শুনানি শেষে সকল আসামিকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।
অব্যাহতি পাওয়ার পর সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিম বলেন, মামলাটি দীর্ঘদিন স্থগিত ছিল। নিরপেক্ষ সরকার আসার পর আদালত আমাদের অব্যাহতি দিয়েছে। রাজনীতিতে ফেরার বিষয়ে তিনি বলেন, দল যদি আমাকে মনোনয়ন দেয়, তাহলে আমি আবারও নির্বাচন করব।
উল্লেখ্য, এম এ এইচ সেলিম ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন এবং ১৯৯৮ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত জেলা বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
