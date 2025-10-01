বৃদ্ধের চুল কাটার ঘটনায় গ্রেফতার ১

বৃদ্ধের চুল কাটার ঘটনায় গ্রেফতার ১
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বৃদ্ধ হালিম উদ্দিন আকন্দকে (৭০) ধরে জোর করে চুল-দাড়ি কেটে দেওয়ার ঘটনায় মামলার এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরীর জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ওই ব্যক্তির নাম মজলু মিয়া (৫০)। তিনি তারাকান্দা উপজেলার কাশিগঞ্জ বাজার এলাকার বাসিন্দা এবং মামলার সাত নম্বর আসামি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. টিপু সুলতান বলেন, গ্রেফতার মজলু মিয়াকে বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হবে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
হজরত শাহজালালের (রহ.) ভক্ত হালিম উদ্দিন আকন্দ দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে চুল কাটেননি, যার কারণে তার মাথায় জটা তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি ঘটনার দিন কাশিগঞ্জ বাজারে তাকে ‘হিউম্যান সার্ভিস বাংলাদেশ’ নামের একটি সংগঠনের লোকজন জোর করে ধরে নিয়ে ট্রিমার দিয়ে তার মাথার জট, দাড়ি ও চুল কেটে দেন। এ সময় তিনি শারীরিক নির্যাতন ও বলপ্রয়োগের শিকার হন।
হঠাৎ ওই ব্যক্তিরা জোর করে চুল কেটে দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি লজ্জায় ঘর থেকেও তেমন বের হন না। এ ঘটনায় গত শনিবার বিকেলে তারাকান্দা থানায় একটি মামলা করেন হালিম উদ্দিনের ছেলে মো. শহিদ মিয়া আকন্দ। মামলায় সাতজনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি মোট ১২ জনকে আসামি করা হয়।
এদিকে এ ঘটনাকে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ‘মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন’ বলে অভিহিত করেছে।
