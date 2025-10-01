সাগরে মাছ ধরার সময় ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

সাগরে মাছ ধরার সময় ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
সেন্টমার্টিনের অদূরে সাগরে মাছ ধরার সময় মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নবাদী সংগঠন আরাকান আর্মি দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে সেন্টমার্টিনের অদূরে সাগর থেকে তাদের ধরে নিয়ে গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলে রহিম উল্লাহ।
তিনি জানান, সেন্টমার্টিনের পূর্ব দিকে গভীর সাগরে মিয়ানমার সীমান্তের কাছাকাছি জেলেরা ট্রলারে করে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। এ সময় স্পিডবোটযোগে আরাকান আর্মির সদস্যরা এসে অস্ত্রের মুখে দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে সেখানে থাকা বাকি ট্রলারগুলো কিছুটা সরে আসে।
টেকনাফ কায়ুকখালী বোট মালিক সমিটির পরিচালক সাজেদ আহমেদ জানান, আরাকান আর্মির হাতে দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলে আটক হয়েছে। ট্রলার দুটির মালিক পৌরসভার কায়ুখখালী ঘাটের মো. কালাম ও সৈয়দ আহমদ।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন জানান, দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে আরাকান আর্মি সাগর থেকে ধরে নিয়ে গেছে শুনেছি। এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছেন।
